Esbjerg får nyt og større vaccinationscenter

Det nye vaccinationscenter henvender sig primært til borgere, der ankommer i bil, da de offentlige transportmuligheder til Ørnevej ikke er så gode. For dem, der ikke har mulighed for at tage bilen, vil det stadig være muligt at blive vaccineret på Randersvej.

Hvor mange ansatte, der følger med fra Randersvej, og hvor mange nye, der skal ansættes, er endnu ikke afklaret.

Ud over vaccinationscenteret vil borgere i Esbjerg, Vejen, Varde, Fanø, Billund og Grindsted få mulighed for at blive vaccineret ved pop-up vaccinationsklinikker fra 1. marts. Derudover vil enkelte udkørende enheder kunne vaccinere udvalgte borgere.