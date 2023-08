Esbjergenserne kom ellers bagud efter 17 minutters spil, men satte i anden halvleg gang i et målshow. De endte med at vinde kampen 4-1.

I de øvre rækker ender busturen hjem fra Silkeborg nok med at føles længere for vejlenserne. Vejle Boldklub kom foran i fredagens kamp i Superligaen, men tabte i de sidste sekunder til Silkeborg IF med 2-1.

I 1. division tog AC Horsens sæsonens første sejr med et komfortabelt 2-0 resultat over HB Køge.