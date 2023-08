Esbjerg fB appellerer dom for anden gang

Klubben blev efter sidste kamp af seneste sæson straffet af Fodboldens Disciplinærinstans, efter klubbens fans kastede romerlys på banen i udekampen mod Kolding IF.



Esbjerg fB modtog en bøde 75.000 kroner, et nederlag på 3-0 til Kolding IF samt et tilskuerforbud på stadion til første hjemmekamp i den kommende sæson.

Klubbens adm. direktør, Jens Hammer Sørensen, fortæller til bold.dk, at man har appelleret straffen endnu engang.

I første omgang gik de til Fodboldens Appelinstans, og nu er sagen røget videre til Danmarks Idrætsforbund.

- Vi har valgt at appellere sagen til Danmarks Idrætsforbund. Det har vi blandt andet gjort, fordi vi synes ikke, der er noget retsgrundlag for den her dom, fortæller Jens Hammer Sørensen til bold.dk.



Esbjerg fB begynder den nye sæson i 2. division på fredag mod Skive IK på udebane.