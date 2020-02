Esbjerg fB fik fremragende begyndelse på overlevelseskampen

I overværelse af 5.449 tilskuere begyndte Esbjerg fB fredag dag aften forårssæsonen i Superligaen med en 1-0-sejr hjemme på Blue Water Arena over FC København. Rodolph Austin blev den store helt med sin sejrsscoring i første halvleg.

EfB med fire debutanter i startopstillingen måtte fra første minut se gæsterne fra København sætte sig på kampen med overvægt i boldbesiddelse.

Esbjerg testede for alvor FCK for første gang efter et hjørnespark efter knap 10 minutters spil.

Tilbagevendte Kevin Conboy steg til vejrs ved bagerste stang, men han fik lige akkurat ikke nok fart i bolden, og målmanden nåede derfor ned og fik reddet.

Som kampen skred frem blev Esbjerg bedre og bedre, og samtidig lykkedes det at skubbe spillet længere frem på københavnernes banehalvdel.

Gæsterne bed dog også fortsat fra sig, og via den centrale midtbane blev der forsøgt med spidse pasninger ned imellem EfB-forsvaret.

Søren Reese, der er kommet til på en lejeaftale for resten af sæsonen, og Rodolph Austin afværgerede dog flot gang på gang med god hjælp fra Jeppe Brinch og Conboy på backerne.

I det 40. minut var det dog FCK, der var tæt på at bringe sig foran, men en god redning af den debuterende målmand målmand Vito Mannone gjorde, at stillingen fortsat var 0-0.

Det ændrede sig dog til Esbjergs fordel i det første overtidsminut, da Rodolph Austin scorede kampens eneste mål.På et perfekt slået hjørnespark steg den jamaicanske forsvarsklippe til vejrs og via stolpen i modsatte side gik bolden i nettet til stor jubel.

Med 20 minutter igen sendte cheftræner Lars Olsen Mohammed Dauda på banen, og ghaneseren havde kun været på banen i få sekunder, inden han i en friløber med FCK’s målmand blev nedlagt og fik fremtvunget et straffespark.

Joni Kauko tog sig af sparket, men forsøget ramte overliggeren, og bolden gik i spil igen.

Minuttet senere var FCK så tæt på at udligne til 1-1, men igen kom EfB-forsvaret på tværs.

I kampens sidste minutter pressede FCK alvorligt på, men roen blev holdt, og derfor kunne EfB tage hænderne i vejret og juble over en sejr i forårspremieren.

EfB skal i næste spillerunde en tur til Lyngby.