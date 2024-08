Esbjerg fB henter islandsk talent

Islændingen bliver en fast del af førsteholdstruppen i EfB og kommer fra Fram Reykjavik i hjemlandet, der spiller i den bedste række.

EfB-cheftræner Lars ”Lungi” Sørensen ser et stort potentiale i Baldursson.

- Vi fik via vores netværk kendskab til Breki Baldursson, og inviterede ham derfor til Esbjerg, så vi kunne se ham i vores miljø. Breki leverede et rigtig godt indtryk, og der er ingen tvivl om, han er en talentfuld midtbanespiller, som vi forhåbentligt kan udvikle yderligere på, siger han i en pressemeddelelse.

Hovedpersonen glæder sig over at blive en permanent del af EfB.

- Det er første gang, at jeg skal spille et andet sted end i min barndomsklub, så det bliver spændende for mig. Da jeg var her tidligere på måneden, fik jeg et rigtig godt indtryk af faciliteterne, holdkammeraterne og trænerne, så jeg har ikke været i tvivl om, at det er et rigtigt skridt for mig og min karriere, siger Breki Baldursson, der får nummer 27.