Esbjerg fB retter ind og lukker sag om arbejdsmiljø

EfB Elite A/S og Arbejdstilsynet betragter nu sommerens meget omtalte sag som afsluttet med, at EfB har gennemført ændringer i klubbens arbejdsmiljøorganisation.

Det er er sket efter, at EfB Elite A/S den 25. august havde besøg af Arbejdstilsynet, som efterfølgende oplyste om, at de overvejede at give Esbjerg fB flere påbud.