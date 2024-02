Esbjerg fB sælger profil

AaB har af flere omgange budt på 23-årige Mathias Jørgensen, hvor EfB afviste, men på transfervinduets sidste dag blev parterne enige.



Den aalborgensiske klub har købt angriberen fri af sin kontrakt, så han har dermed spillet sin sidste kamp for Esbjerg fB.

- Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Mathias Jørgensen, som har været EfB et godt aktiv, og derfor naturligt har tiltrukket sig interesse. Da AaB kom på banen, og var i stand til at opfylde de økonomiske betingelser, vi som klub havde opstillet, så var alle parter enige, siger Cheftræner Lars Sørensen i pressemeddelelse fra Esbjerg fB.



Mathias Jørgensen kom til klubben i januar 2022 og nåede 51 kampe og 19 mål.