Det bliver der nu lavet om på.

Fra 2024 bliver festivalen afholdt i juni. Til næste år bliver det fra fredag 7. juni til lørdag 15. juni. Det oplyser Esbjerg Kommune i en pressemeddelelse.

- Sensommeren er tætpakket med spændende festivaler og events i Esbjerg, og det kan være svært at nå at deltage i det hele. Derfor er det oplagt at flytte Esbjerg Festuge fra august til juni, så vi sammen kan skyde sommeren i gang med et brag af en festuge, udtaler borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).