— Jeg er utroligt glad og beæret over at få sådan et skulderklap, siger han.



855.000 kr. modtager han nu. Det giver ham arbejdsro til at kaste sig over et mere dybdegående projekt. Han har blandt andet valgt at oversætte Goethes digte, som kun findes på dansk i meget gamle versioner.

Den 57-årige Jacob Jonia har netop udgivet anden del i trilogien om det første danske rejsehold, ”Dansen om guldkalven”, og er ved at skrive den tredje.