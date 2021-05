Esbjerg fyrer træneren efter kikset oprykning

Mandag aften stod det efter nederlaget på 2-1 til FC Fredericia også matematisk klart, at Esbjerg fBs håb om hurtig retur til Superligaen ikke lykkedes.

Det fik omgående konsekvenser for trænerstaben, da Olafur Kristjansson fik besked om, at han ikke længere skal stå i spidsen for Esbjerg fB.