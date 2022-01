Esbjerg Havn får verdens første landstrømsanlæg, der laver grøn el på brint

- Det, at kunne digitalisere hele forsyningskæden fra produktion af hydrogen til levering af strøm til skibene, er en del af at gøre Esbjerg Havn CO2-neutral. Her er landstrøm fra brændselscellen en vigtig del, og projekter med CS electric A/S er epokegørende for den praktiske anvendelse af Power to X, siger Dennis Jul Pedersen, havnedirektør fra Esbjerg Havn, i en pressemeddelelse.



Anlægget kommer til at fylde det, der svarer til tre almindelige containere. Det kan flyttes rundt på havnen efter behov med lastbiler for at forsyne skibe, der ligger til kaj, med strøm.