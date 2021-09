Esbjerg Havn går i gang med stor udvidelse til 500 millioner kroner

Hele havneudvidelsen vil være færdig i tid til, at det kan lykkes at imødekomme de arealkrav, som følger af den forventede stigning i havvindskapaciteten -og ikke mindst etableringen af energiøer i Danmark.

Havneudvidelser er nødvendige for udbygningen af havvind i Europa, og Wind Europe opgjorde i maj måned de nødvendige havneinvesteringer til 6,5 milliarder euro, såfremt de europæiske havne skal kunne følge med behovet for havvind. Esbjerg Havn handler rettidigt med endnu en havneudvidelse og sikrer derved infrastrukturen til at skabe de socioøkonomiske effekter, som forventes af havvindindustrien i

”Esbjerg Havn er i de sidste 20 år vokset med flere end to millioner kvadratmeter. Dette har været med til at øge aktiviteterne betydeligt, og i dag er havnen et af epicentrene for havvind i Europa.

Endelig godkendelse af igangsætningen forventes på Esbjerg Havns bestyrelsesmøde i den kommende uge, og umiddelbart derefter vil indpumpningen af sand begynde.

Hele havneudvidelsen forventes at stå færdig i 2025, og den forventes at koste mere end 500 millioner kroner.