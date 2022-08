Esbjerg Havn skal udbygges til at modtage mere militært udstyr

- Esbjerg Havn bliver med de beslutninger, der nu bliver truffet, et nyt sikkerhedspolitisk knudepunkt, siger Morten Bødskov.

- Vi forbedrer Natos og allierede styrkers adgang til Esbjerg Havn, således de kan blive fordelt rundt i Europa. For det andet bliver Esbjerg Havn med de beslutninger, der bliver truffet nu, et knudepunkt for ny, grøn energi.

Amerikansk interesse for havnen

USA har vist interesse for at bruge havnen som knudepunkt for videredistribution af materiel og mandskab.

Esbjerg ligger strategisk godt, når der skal modtages materiel fra USA, som skal videre til Østersøområdet og Baltikum.