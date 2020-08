Esbjerg hitter som studieby - blandt kommende læger

Esbjerg har heller ikke i år kunnet tiltrække så mange studerende, som de gerne ville. Men der er et lille lys i mørket. Sydvejstjysk Sygehus' sommerskole for kommende lægestuderende har måtte sige nej til mange, der gerne ville prøve, hvordan det er at være læge i Esbjerg. Der var helt præcist 64 interesserede og kun 40 pladser.

- Den store interesse for sommerskolen 2020 er en af sommerens bedste nyheder. Det er intet mindre end fantastisk, siger Per Busk, administrerende sygehusdirektør på Sydvestjysk Sygehus.

Sommerskolen er et tilbud til medicin-studerende på bacheloruddannelsen på SDU i Odense. De får lov til at prøve, hvordan det er at være læge i det vestjyske. Den snedige langsigtede plan er, at de får lyst til at melde sig til den nye kandidatuddannelse i Esbjerg. Den skal begynde september 2022 og har 30 pladser.

- Jo flere, der lærer os at kende, jo flere tiltrækkes af vores praksisnære tilgang, samarbejdsånden og vores ambitioner, siger Per Busk, sygehusdirektør

Og forberedelserne til den nye kandidat er allerede igang.

- Vi arbejder på at sætte holdet, som skal undervise og sikre den bedst mulige forbindelse mellem det, de kandidatstuderende læser om i lærebøgerne og de, de prøver af og oplever i klinikophold. Lægeuddannelsen har gjort det muligt at tiltrække og fastholde talenter, og det kommer til at være en gevinst for patienterne, der kommer på sygehuset, siger sygehusdirektøren.

Sommerskolen løber fra den 24.8. til den 28.8.

Dene nye lægeuddannelse i Esbjerg er et samarbejde mellem Syddansk Universitet Region Syddanmark, Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland, Psykiatrien i Region Syddanmark og Esbjerg Kommune.