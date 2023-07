Esbjerg hylder mangfoldighed med stor folkefest

Hun ønsker at skabe et fællesskab med plads til at være anderledes og mest af alt plads til at være sig selv.

Et stort skridt i den retning har Maria Hilding arbejdet på det seneste år. Lørdag 8. juli har hun sammen med 29 frivillige hos Esbjerg Pride arrangeret optog gennem byen og folkefest på torvet for at sætte fokus på mangfoldighed og diversitet.

- Vi er en gammel fiskerby, og hvis vi skal følge med udviklingen i resten af Danmark, bliver vi nødt til at inkorporere diversitet i hverdagen, siger hun om årsagen til, at Esbjerg nu for første gang skal afholde pride.