Esbjerg Jazzfestival skudt i gang

Det er tredje gang, at festivalen løber af stablen. De to forgangne år er festen blevet rundet af på spillestedet Tobakken. Stedets konkurs har dog sat en stopper for den tradition.

Byens tre jazzklubber grundlagde i samarbejde festivalen i 2021. Formålet var blandt andet at give publikum mulighed for at opleve jazzmusikkens mange genrer.

Og der er også noget for den yngste generation. Blandt andet jazzede eventyr skal præsentere børnene for musikgenren.

- Jazz handler om at være i nuet og i øjeblikket, og det syntes jeg, vi alle trænger til at øve os i, siger Jakob Høgsbro, der er saxofonist og fortæller i Trio Høgsbro.