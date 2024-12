Esbjerg-keeper hyldes efter magtdemonstration

16 redninger og en redningsprocent på 43,24 procent – for at være helt præcis.

- Hvad er der ikke at sige? Er du sindssyg, hvor har hun været vanvittig til det her mesterskab. Hvor er jeg pissestolt af, hvordan hun bare har grebet det her mesterskab an og bare lukket det mål ned, siger Rikke Iversen.

- Jeg er så stolt af Anna, og hvordan hun leverer i de allerstørste kampe. Det er så fortjent. Hun har knoklet hårdt for det her, nu står hun her. Der er meget cadeau til hende i dag, siger Kristina Jørgensen.

Mette Tranborg understreger, hvordan Anna Kristensen er gået fra at have en rolle som reservemålvogter på landsholdet til nu at være med til at afgøre kampe.

- Jeg har faktisk svært ved at beskrive det. Jeg synes, at hun er så pissesej. Hun har kæmpet med at være i en reserverolle i lang tid efterhånden, og hun går bare ind og viser, at hun virkelig fortjener at stå her.

- Hun har været så vigtig for os i den her turnering, og det er hun også for os derhjemme, betoner Tranborg.

- Jeg tænkte ikke så meget over det

Hovedpersonen selv går dog mere ydmygt til værks, når hun skal beskrive sin egen præstation i semifinalen.

- Jeg tror slet ikke, at jeg tænkte så meget over det i løbet af kampen. Vi får skuddene dér, hvor vi gerne vil have dem. Det gør vi til ug.

- Jeg tror også bare, at jeg tænker på én ting ad gangen. Det er først til sidst, at det går op for os, at vi har spillet os i den finale, siger målvogteren.