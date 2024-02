Esbjerg knuser bundhold og tager anden sejr på et døgn

Normalt skal da gå mindst 48 timer mellem kampe i den bedste række, men på grund af sit tætte kampprogram med blandt andet Champions League havde Esbjerg fået et ønske om to kampe inden for et døgn opfyldt.

Og ligesom i 40-33-sejren over HH Elite tirsdag var det igen holdets norske stjernespillere, der strålede.

Henny Reistad lavede som tirsdag syv mål og blev topscorer for Esbjerg, mens Nora Mørk denne gang agerede arkitekt og assisterede hele otte scoringer.

Jesper Jensens tropper har vundet 18 af 18 ligakampe i denne sæson og har fire point ned til sine nærmeste forfølgere, Ikast og Odense.