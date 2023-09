Esbjerg Kommune følger ikke Børns Vilkårs anbefalinger for skærmtid

Det sker i kølvandet af Børns Vilkårs nye anbefalinger for børns skærmforbrug, hvor de blandt andet fraråder al brug af skærm for børn under to år.

I Esbjerg gør man dog tingene anderledes. Her har digitale redskaber været en fast del af dagligdagen i kommunens dagtilbud.

Efter Børns Vilkårs nye anbefalinger er Esbjerg kommune dog ikke afvisende for, at justerer brugen af skærme i deres dagtilbud.

- Den digitale del kan ikke segregeres, da den ”digitale dannelse” er en stor del af den verden børnene begår sig i, fortæller Mette Lindkær, chef for Børn og Pædagogik i Esbjerg Kommune.