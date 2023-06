Esbjerg Kommune inviterer til borgermøde om stormflodssikring

Det skriver Esbjerg Kommune i en pressemeddelelse.

- Vi arbejder på at gøre Esbjerg til en robust by, der kan modstå visse typer af de helt ekstreme hændelser. Sikringslinjen løber lige på grænsen mellem by og havn, og det gør projektet specielt. For sikringslinjen må ikke blive en skillelinje, når vi samtidig arbejder på at knytte by og havn tættere sammen, siger Henrik Studsgaard, der er direktør for Teknik og Miljø hos Esbjerg Kommune.



Skulle du ikke modtage en invitation, er du stadig velkommen til at deltage i borgermødet, der finder sted den 22. juni klokken 17 ved Norsea Group Kanalen 1 i Esbjerg.