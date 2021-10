Esbjerg Kommune lod brandskole udlede giftigt vand

Da kommunen blev opmærksom på det og stoppede det, anmodede brandskolen om at komme på spildevandsanlægget.

I 2019 lod kommunen brandskolen komme på spildevandsanlægget.

Med det fulgte dog en række miljøkrav til spildevandet. De trådte i kraft 1. januar i år og var inden da vejledende.

Men ifølge Jyllands-Posten har brandskolen på intet tidspunkt levet op til miljøkravene.

Kravene drejer sig om vandmængde- og temperatur og en grænseværdi for indholdet af fluorstofferne PFAS.

PFOS, der tidligere har været meget omtalt, er en del af den gruppe fluorstoffer. PFOS betegnes af Miljøstyrelsen som både kræftfremkaldende og hormonforstyrrende.

De fluorstoffer, der kommer ind på spildevandsanlægget, ryger i udgangspunktet ud i naturen.

- Det er meget høje koncentrationer, og det er meget mærkeligt, at kommunen giver brandskolen lov til at lede forurenet spildevand ind i kommunens eget spildevandssystem.

- Stofferne er potentielt giftige i selv lave doser, og når det senedes til kommunens spildevandsanlæg, er der ikke noget i anlægget, der renser for PFAS. Det vand har ikke noget at gøre i et spildevandsanlæg, siger Morten Jartun, der er sektionsleder for Miljøgift ved Norsk Institut for Vandforskning, til Jyllands-Posten.

I en årsopgørelse fra brandskolen fra 2020 fremgår det ifølge avisen, at middelværdien for PFAS var 322 gange højere end den vejledende grænseværdi.