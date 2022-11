Esbjerg Kommune udvider samarbejde med TV Glad

Aftalen hæver antallet af beskyttede beskæftigelsesaftaler fra 12 til 16 og opretter derudover to nye løntilskudspladser hos TV Glad i Esbjerg.

- Det er virkelig dejligt, at vi kan være med til at styrke samarbejdet med TV Glad og Glad Fonden og øge antallet af beskyttede beskæftigelsespladser. Vi kan se, at de borgere, vi har i beskyttet beskæftigelse, bliver en del af et værdifuldt fællesskab og får et meningsfuldt arbejde, der er med til at højne deres selvtillid og livsglæde, siger udvalgsformand Jakob Lykke (Socialdemokratiet).