Esbjerg-profil rykker til engelsk fodbold

22-årige Lungi har spillet 117 førsteholdskampe og scoret otte mål til siden debuten i august 2016. Han er nærmest vokset op i klubben, hvor hans far Lars Lungi Sørensen i en årrækkke har ydet en stor indsats på flere poster - bl.a. som træner for førsteholdet i flere omgange.

Norwich City FC på sin hjemmeside, at Jacob Sørensen har indgået en tre-årig aftale.

– Jacob har været en god spiller for EfB i en lang periode og samtidig en fantastisk holdkammerat, så det er fuldt fortjent, at der nu venter en stor og spændende udfordring i England. Det er vigtigt, at dygtige spillere går hele vejen fra EfB Akademi til førsteholdet og derfra videre til gode adresser i udlandet, så det er en rigtig fin case for os, siger sportschef Jimmi Nagel Jacobsen i en pressemeddelelse om salget.

Hovedpersonen glæder sig over sit klubskifte til Norwich City FC - men han ærgerer sig stadig over Esbjergs nedrykning fra Superligaen.

– Jeg har været i EfB siden jeg var to år gammel, hvor jeg startede til ”Små fødder” på nær et lille ophold i samarbejdsklubben Sædding/Guldager IF, hvor jeg spillede med mine klassekammerater. Jeg betegner mig som en ægte EfB’er, og man kan vist roligt sige, at det er min anden familie.

Norwich City FC med kælenavnet "Kanariefuglene" spiller i denne sæson i Premier League - men må se i øjnene, at klubben rykker ned i den næstbedste række.

