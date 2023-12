Esbjerg scorede 13 mål i rivalopgør

Her tog hjemmeholdet Esbjerg Energy imod rivalerne fra Sønderjyske i en kamp, der skulle vise sig at blive en af årets mest målrige af slagsen i Metalligaen.

Allerede efter 13 sekunder havde Esbjerg Energy bragt sig foran og herefter gik det stærkt. Efter første periode var stillingen 5-0, og ved kampens slutfløjt stod der 13-3 på måltavlen.

Dermed overhaler esbjergenserne det sønderjyske mandskab i tabellen og indtager nu en fjerdeplads kun et point foran Sønderjyske.

Allerede lørdag får holdet fra Vojens mulighed for at få revanche, når de to hold igen mødes i Metalligaen. Denne gang i Vojens.