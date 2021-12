Esbjerg scorer penge på dansk og norsk håndbold-succes

- Det er jo helt fantastisk spændende, når det er spillere, man ser til daglig. Man kan også mærke i hele klubben, at det er ekstremt motiverende for os alle sammen at se, at vores spillere er med på den allerøverste hylde, HC Warrer.

Corona spænder ben

Team Esbjerg er i det hele taget i gang med en stor sæson med succes både i den hjemlige liga og mod store europæiske hold i Champions League.

Forude venter derfor en række spændende kampe, blandt andet en topkamp på hjemmebane 5. januar mod Odense Håndbold, som også har VM-stjerner på holdet. Men efter de nye corona-restriktioner skal kampen spilles uden tilskuere.

- Det ærgrer os selvfølgelig meget, for vi kunne godt fylde hallen, hvis vi kort efter VM kunne præstere så mange VM-stjerner. Vi har også et par store internationale kampe på hjemmebane til februar, og jeg kan da godt tvivle på, om det kan lade sig gøre. Men der er jo ikke noget at gøre ved det, og vi tror på, at der også vil være ekstra stor interesse for vores hold, når vi igen må have tilskuere, siger HC Warrer.