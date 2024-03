Esbjerg skal finde "krigergen" frem mod Aalborg

Det mener Esbjergs back Simon Grønvaldt.



- Hvis vi ikke spiller bedre defensivt mod Aalborg i semifinalen, end vi gjorde i flere af kampene mod Odense, bliver vi kørt over, lyder det fra Esbjerg-backen til JydskeVestkysten.

Esbjerg skulle ud i syv kampe mod Odense Bulldogs i kvartfinalerne.

Undervejs lukkede vestjyderne blandt andet fire og syv mål ind i to af de tre nederlag til fynboerne.

- Vi har bare manglet det her krigergen i egen zone, hvor modstanderen virkelig skal kæmpe for at få lov til at lave mål. Det har ikke været godt nok, og vi har indkasseret nogle pisseirriterende mål, for at sige det lige ud, siger Simon Grønvaldt.