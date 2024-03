Esbjerg slutter grundspillet med nederlag

Esbjergenserne var favoritter inden opgøret, men de må alligevel rejse hjem til Esbjerg med et 3-1 nederlag i bagagen på udebane mod Herlev Eagles.

Esbjerg Energy er dermed det første hold, der har færdigspillet alle sine grundspilkampe.

Selvom de øvrige hold stadig mangler får kampe at spille, står det klart, at Esbjerg Energy kommer til at møde Odense Bulldogs i slutspillet.

Hvilket af de to mandskaber, der ender med at blive topseedet, er dog stadig oppe i luften. I skrivende stund indtager Esbjerg Metal Ligaens fjerdeplads, men denne position kan Odense Bulldogs stadig nå at stjæle.

Det kræver dog som minimum fire point for odenseanerne i deres sidste to kampe.

I indeværende sæson har Odense Bulldogs og Esbjerg Energy mødt hinanden ved seks lejligheder. Her er det blevet til tre sejre for hvert mandskab.