Esbjerg smider sejren i overtiden mod Hobro i bundkamp

Esbjerg smed en 2-0-føring og spillede 2-2 hjemme mod Hobro i den første kamp i kvalifikationsspillet i den næstbedste danske fodboldrække.



Hobros udligning til 2-2 faldt tre minutter inde i overtiden, da Mikkel Pedersen stod på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.

Torsdagens opgør handlede om at undgå de to nederste pladser, som rykker ud af 1. division.

Med det uafgjorte resultat forbliver Esbjerg på pladsen lige over nedrykningsstregen med 21 point efter 23 kampe.

Det startede ellers godt

Inden sæsonstart var målet for Esbjerg at slutte grundspillet i top-6 og spille med om oprykning. Det lykkedes ikke, så nu gælder det i stedet ti bundkampe om at undgå nedrykning.