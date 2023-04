Esbjerg Sygehus gentænker strukturen på akutmodtagelsen

På den måde vil det spare personalet for tid samtidig med, at fagfolkene i højere grad undgår at sende patienter til de forkerte afdelinger.

Det er ifølge cheflæge på akutmodtagelsen på Esbjerg Sygehus, Ulf Hørlyk, vigtigere end nogensinde at sikre, at der altid er en læge og en sygeplejerske med speciale i modtagelse klar, når der bringes akut syge til sygehuset.

- Vi vil gerne skabe et akutmedicinsk akademi, hvor vi sikrer, at både læger og sygeplejersker uddannes til at modtage patienter specifikt, og at patienter kommer til at møde personale, der både som faglighed og passion har at modtage patienter, siger Ulf Hørlyk.