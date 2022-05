Esbjerg taber igen - rykker tættere på nedrykning

Det begynder at se svært ud for Esbjergs overlevelseschance i 1. division.



Lørdag tabte vestjyderne på udebane 1-2 til HB Køge i nedrykningsspillet i landets næstbedste fodboldrække.

Det bragte Esbjerg op på ti kampe i træk uden sejre, inklusive alle de ni kampe holdet har spillet i 2022.

Resultatet betyder, at Esbjerg lige under nedrykningsstregen kan få længere op til overlevelse, når Fremad Amager, som ligger lige over stregen, lørdag møder Hobro.

Esbjerg har 23 point på næstsidstepladsen. Fremad Amager har inden sin kamp lørdag 26 point.