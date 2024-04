Esbjerg taber og skal ud i gyser-duel om finaleplads

Dermed står der 3-3 i semifinaleserien mellem de to kombattanter, og det betyder, at de skal ud i en syvende og afgørende duel om den sidste finaleplads.



Esbjerg Energy var på hælene hele kampen igennem.

De tabte således første periode med 1-0, og dette billede blev kendetegnende for opgørets to øvrige perioder. Her tabte esbjergenserne nemlig med 2-1 i både anden og tredje periode, og dermed kunne de ikke stille meget op mod ”piraterne” i sidste ende.

Syvende semifinalekamp spilles i Gigantium i Aalborg på tirsdag den 9. april klokken 19.00, og her kan vinderen se frem til møde Sønderjyske, der søndag eftermiddag kvalificerede sig til DM-finalen.