Esbjerg taber til Thisted IF

Det står klart efter dagens 1-0 nederlag til Thisted FC, der ligger på en sjette plads i den danske 2. Division. Esbjerg fB bibeholder dermed en tredjeplads - i hvert fald for nu.

Dermed er pointforskellen op til de to hold, der ligger over EfB - Aarhus Fremad og B.93 altså yderligere forøget, da Aarhus Fremad tog ét point med en uafgjort mod Brabrand IF, og B.93 vandt 3-0 mod Jammerbugt FC.

Med dagens nederlag kan Kolding IF rykke op på en tredjeplads, og altså skubbe EfB ned som nummer fire, hvis de vinder mod AB. Kampen spilles klokken 12:45.