Hjemme mod Rapid Bucuresti endte det med en overbevisende sejr på 35-30.



Især Henny Reistad var flyvende og viste, hvorfor hun med rette betragtes som en af verdens absolut bedste håndboldspillere. Nordmanden endte som kampens topscorer med 15 mål.

Esbjerg har for længst sikret sig en plads i turneringens knockoutfase, men kæmper for at få en direkte billet til kvartfinalerne.