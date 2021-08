Esbjerg-træner efter exit: Jeg blev jagtet og min familie truet

Kontroversielle Peter Hyballa er fortid i 1.-divisionsklubben Esbjerg, efter at han onsdag har sagt op.

Ifølge ham selv har han været offer for et karaktermord, som også har haft store konsekvenser for hans familie.

Den nu afgåede cheftræner siger til fodboldsiden transfermarkt.de:

- Det, der er foregået, har været et kæmpe rod. Det var et karaktermord. Jeg blev jagtet. Selv min familie blev truet, lyder det fra Hyballa.

- Amerikanerne (ejerne, red.) ville virkelig have mig til at blive der. Men det stak helt af. Jeg vil ikke have noget med racisme og krænkelse at gøre.

Flere medier begyndte at rapportere om stor ballade internt i klubben, hvor spillertruppen angiveligt slet ikke kunne med den kontante tyske træner. Der blev også skrevet, at Hyballa havde slået en spiller.

Flere spillere blev degraderet til U19-holdet, og til sidst udsendte 21 spillere fra holdet et åbent brev og erklærede deres stærke mistillid til Hyballa.

Lo af det åbne brev

Men virkeligheden var en ganske anden end beskrevet i brevet og i medierne ifølge Hyballa.

- Jeg lo af det åbne brev, lyder det fra Hyballa, som hævder, at det kun var tre-fire spillere i truppen, som havde et horn i siden på ham.

Og han ville ikke finde sig, hvad de spillere spredte af rygter om ham.

- Jeg slår ikke spillere. Det er noget fis. Det handler også om mit ry, og det er jeg chokeret over, siger træneren.