Esbjerg-træner kåret som årets bedste

Dansk håndbold blev mandag hyldet, da fire kåringer hos Det Internationale Håndboldforbund (IHF) gik til henholdsvis Niklas Landin, Sandra Toft, Nikolaj Jacobsen og Jesper Jensen.

Det er kåringer som årets spillere og trænere i 2021, der er tale om. Der var fem nominerede i de fire kategorier.

Det er håndboldfans fra alle kontinenter og mindst 33 lande, der ifølge IHF har stemt danskerne til tops i de seneste tre uger.

Årets træner i kvindehåndbold er Jesper Jepsen. I 2021 vandt Jesper Jensen og håndboldkvinderne bronze ved VM i december. Til daglig træner han Team Esbjerg, som har vundet guld i Danmarks Mesterskabet i 2016, 2019 og 2020

Første gang i to år

THW Kiel-målmanden Niklas Landin blev kåret som årets mandlige spiller. Det er andet år i træk, at han snupper den pris. Det er første gang, at den samme spiller vinder prisen to år i træk på herresiden.



Niklas Landin modtog 24,12 procent af stemmerne, og han var derfor kun et mulehår foran svenske Jim Gottfridsson med 23,87 procent af stemmerne.

Målvogteren Sandra Toft fra Brest vandt prisen som årets bedste kvindelige håndboldspiller.

Dermed følger Sandra Toft i fodsporene på Anja Andersen, der vandt prisen i 1997 som den seneste danske spiller.

Nikolaj Jacobsen blev årets træner i 2021, efter at han førte Danmark til VM-titlen i januar 2021 for anden gang i træk. Det blev senere samme år til OL-sølv i Tokyo i de udsatte sommerlege.