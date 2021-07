Esbjerg-træner om spillerklager: Dårlig stil og overdrevet

'En sportslig beslutning'

Det var ifølge klubbens amerikanske ejere en sportslig beslutning, fortalte talsmand Paul Conway til Ugeavisen Esbjerg.

I spillernes anonyme beretninger fremgår det blandt andet, at Peter Hyballa er gået hårdt til flere unge spillere, at han har kommenteret og hånet spilleres vægt, og at der er skabt en ond stemning.

Bestyrelsesformanden i Esbjerg, Michael Kalt, fortalte i sidste uge, at man har bedt Peter Hyballa om at justere sin adfærd, og at det ikke er okay at tale grimt til de ansatte eller straffe dem fysisk.

Selv siger Peter Hyballa til Süddeutsche Zeitung, at det aldrig har været et tema, at han skulle stoppe.