Esbjerg Vikings lå godt i svinget i løbet af aftenens superfinale, hvor man havde sikret sig en solid føring.

Men tilfældigheder og ikke mindst uheld gjorde, at der kom fornyet spænding ind i løbet. Da det spidsede til viste Esbjerg-mandskabet dog den kølighed, der skal til for at blive DM-vinder.

Sønderjyske Elite Speedway vandt DM-sølv, mens Holsted Tigers måtte tage til takke med fjerdepladsen.