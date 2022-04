Esbjergenser er eneste kandidat til formandspost i Danmarks største fagforening

3F skal vælge ny forbundsformand, da tidligere formand Per Christensen stoppede på posten den 25. januar som følge af afsløringer fra B.T. om et såkaldt dobbeltliv.

TV SYD har fredag morgen forsøgt at få en kommentar fra Henning Overgaard. 3F's kommunikationsrådgiver har dog informeret, at det ikke er muligt at komme i kontakt med formandskandidaten før efter fredagens kongres.