Esbjergenser er verdensmester i et af verdens vildeste forhindringsløb

Ny i sporten

Bare få år tilbage lå det ikke i kortene, at Carina Viborg Christiansen skulle kravle sig igennem sandbakker i Abu Dhabi for at få titlen som verdensmester.

Selvom hun i mange år har haft en stor passion for træning, havde hun først et deltagernummer i ryggen i sommeren 2020. For det krævede, at der var nogle personlige grænser, der rykkede sig, inden hun deltog i løbet.

- I starten havde jeg både højde- og vandskræk. Men for at kunne gennemføre løbet skulle jeg kaste mig ud i det. Og hver gang har jeg klaret den.