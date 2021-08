Esbjergenserne Henry og Per svømmer fra Grenaa til Anholt: - Det er det ultimative mål

- Vi er en del af et svømme-fællesskab, hvor vi hele tiden prøver på at bryde grænser og vise hinanden, at vi kan svømme nogle vilde ture. Vi udfordrer hinanden, men grunden til, at vi gør det her, er, at vi i bund og grund bare godt kan lide af svømme, siger han.

Ikke desto mindre er makkerparret, der mødte hinanden for tre-fire år siden, erfarne herrer ud i den ædle kunst at svømme langt. De er begge tidligere konkurrencesvømmere fra Esbjerg og har flere langdistancesvømninger på cv’et.

Her kan blandt andet nævnes Per Fodslette Møllers rundtur omkring Amager, som den esbjergenser-fødte 62-årige svømmede for år tilbage. En tur på omkring 42 kilometer.

I august 2020 krydsede makkerparret sammen Storebælt, og i forrige weekend svømmede de 20 kilometer i Sydsverige som optakt til tirsdagens maratonsvømning.