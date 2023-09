Esbjergensisk firma vinder pris for at give socialt udsatte en chance på arbejdsmarkedet

Prisen uddeles af videnshuset Cabi, som arbejder for at fremme et socialt ansvarligt arbejdsmarked.



Ifølge direktøren for Cabi, Mette Rønnau, som også er formand for CSR People Prize-juryen, vinder firmaet prisen, fordi de ansætter socialt udsatte, der har gået ledig i længere tid.

- De har et godt samarbejde med Esbjerg Kommune og er ikke bange for at gå til jobcentret for at finde nye medarbejdere. De ansætter eksempelvis unge gamere med sociale udfordringer, der har svært ved at møde ind om morgenen, men som er super gode til natarbejde og til at holde øje med flere skærme og koordinere, forklarer hun.

I kategorien virksomheder med over 250 medarbejdere var Danfoss nomineret, men prisen gik til anden side.