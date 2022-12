- Der er tale om et fuldt forbud, som trådte i kraft den 21. oktober, mod at Abdul Karim Dumad Mansur udøver sin faglige virksomhed, oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed til avisen.

Til trods for at JydskeVestkysten har søgt aktindsigt i sagen, ønsker styrelsen ikke at oplyse, hvad der ligger til grund for forbuddet, de de vurderer, at det vil afsløre enkeltpersoners private og økonomiske forhold.