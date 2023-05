I 2014 vandt hun VM-guld på den lange triatlondistance, blev årets sportsnavn og vandt B.T.'s Guld for præstationen.



Søndag deltog 39-årige Camilla Pedersen for sidste gang ved et VM. Hun har meddelt, at hun ikke vil stille op ved flere verdensmesterskaber. Det skriver Triatlon Danmark torsdag på sin hjemmeside.

Den erfarne triatlet fortalte om sin beslutning i podcasten Tri-Oracle efter weekendens VM på Ibiza, hvor hun sluttede lige uden for podiet.