Esbjergensisk virksomhedsejer vil have ukrainske ansatte væk

Kø til brændstof og penge

For ti dage siden fortalte Thomas Sillesen til TV SYD fra basen i Esbjerg, at han var i dialog med sine ukrainske ansatte, som ikke troede russerne ville starte en krig.

Men i dag er situationen en helt anden, og det rapporterede direktøren selv om fra sin bil, da han fortalte til TV2, at der er lange køer ved tankstationer og hæveautomater.

- Når jeg ser de her køer, så oplever jeg, at folk er nervøse. Det mest surrealistiske er dog, at livet går videre, siger han og eksemplificerer, at hans største problem fra morgenen var, at han ikke kunne komme på toilet ved en af tankstationerne.