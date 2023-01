For første gang ved VM fik den unge spiller lov til at styre det danske angrebsspil.

- Jeg er en lille smule skuffet over, at vi ikke fik mere flow i angrebet. Det er mit ansvar at få nok boldtempo på og få de andre op i fart, og det er jeg skuffet over, at jeg ikke formåede, siger Holm efter kampen

Jacob Holm brød igennem i Ribe-Esbjerg HH, inden han røg til den tyske bundesligaklub Füchse Berlin.