Esbjergfirma håber minister får øjnene op for nyt system

MLD Trawl Steering System i Esbjerg nemlig udviklet et nyt trawlsystem, der i stedet for at slæbe tunge skovle på bunden, trækker skovlene gennem vandet lige over havbunden.



Det er et nyt og bedre redskab til at trawle efter fisk på havets bund, og Gregers Baungaard, der er direktør i MLD ApS havde glædet sig til at vise det frem til ministeren.

Men han håber, at ministeren er blevet opmærksom på det nye system.

- Fiskerne og politikerne burde sætte sig sammen og se på det her og finde en løsning, siger han.