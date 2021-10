Esbjergmotorvejen er genåbnet

Opdateret med nye oplysninger fra Syd- og Sønderjyllands Politi.



Esbjergmotorvejen er nu genåbnet efter at have været spærret i nogle timer.

Tirsdag aften var E20 spærret i østgående retning fra afkørsel 73 (Korskro) til afkørsel 72 (Bramming).

Politiet arbejdede med hunde på stedet, efter der kom en anmeldelse om et muligt stenkast mod en personbil fra en nærliggende motorvejsbro.

Politiet oplyser på Twitter, at de ikke har fundet spor efter stenkast, og de formoder derfor, at der enten var tale om et stenslag fra et andet køretøj eller spænding i køretøjet, som har fået bilens soltag til at springe.