Esbjergs borgmester jubler over klimaaftale: Energiø kan blive nyt væksteventyr

Jublen i offshore-byen Esbjerg er stor over den netop indgåede klimaaftale. For den betyder blandt andet, at man vil bygge en energiø med kæmpestore havvindmøller i Nordsøen. Borgmester Jesper Frost Rasmussen, Venstre, ser store muligheder:

- Det her har potentiale til at blive et nyt væksteventyr for Esbjerg. Vi er førende indenfor udskibning af havvindmøller og har været det længe, og nu med klimaaftalen er der mulighed for at bringe det til helt nye højder, siger han.

To glade mænd. Havnedirektør Dennis Jul Pedersen (til venstre) og Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen. Foto: Finn Grahndin

Jeg kan ikke forestille mig, at der er andre langs den jyske vestkyst, der kan byde ind med det, vi kan i Esbjerg. Borgmester Jesper Frost Rasmussen

Tusinder af job på spil

Jesper Frost Rasmussens glæde er forståelig. For i i QBIS-rapporten, der udkom i går, vurderes det, at energiøen kan give 27.000 arbejdspladser. Måske endnu flere over en længere årrække. Borgmesteren mener, at opbygning og service af energiøen ligger lige til Esbjergs "højreben".

- Jeg kan ikke forestille mig, at der er andre langs den jyske vestkyst, der kan byde ind med det, vi kan i Esbjerg. Energiøen kan måske nok blive serviceret fra andre havne, men at etablere sådan en energiø kræver, at man har faciliteterne til at håndtere mange store vindmøllekomponenter. Og det har Esbjerg, siger han.

Se her hvordan Energinet forklarer en energiø:

Den i forvejen meget store havn ønskes nu udvidet yderligere med 500.000 kvadratmeter. Foto: Esbjerg Havn

Havnen skal udvides

Borgmesterens glæde deles da også af havnedirektør Dennis Jul Pedersen.

- Det vigtigste for os er, at vi kan tilbyde den rette infrastruktur. Derfor er det afgørende, at vi får den havneudvidelse, vi har arbejdet på et godt stykke tid, og som nu er i høring. Det vil give os yderligere 500.000 kvadratmeter plads, siger han.

Havnens nuværende areal er på 4.500.000 kvadratmeter.

Esbjerg Havns bestyrelse har derfor netop besluttet at få udarbejdet en strategisk redegørelse for, hvordan havnens og kommunens ambitiøse planer kan blive til virkelighed.

Skibet Assister kan pløje kabler ned på havbunden. Smart når strømmen fra energiøen skal transporteres til fastlandet. Foto: Finn Grahndin

Kabelekspert klar

I Esbjerg havn ligger skibet Assister. Et af JD Contracts 14 skibe. Firmaet specialiserer sig i entreprenørarbejde til havs. Som for eksempel at pløje kabler ned i havbunden. Og netop den ekspertise kan vise sig særdeles attraktiv, når strømmen fra energiøens vindmøller skal sendes til fastlandet gennem kabler på havbunden. Så også her er der stor glæde ved udsigten til, at man vil bygge en energiø.

- Det er fantastisk. Vi kan næsten ikke få armene ned, siger teknisk direktør Lars Yde Sørensen.

Teknisk direktør i JD Contractor, Lars yde Sørensen, håber på, at firmaet kan få lov til at yde dets ekspertise i det store projekt. Foto: Finn Grahndin

Som ringe i (hav-)vandet

Han håber selvfølgelig, at JD Contractor får positive svar på de bud, de kommer til at afgive på arbejdet med at etablere energiøen.

- Hvis vi kommer til at køre fuld drøn på projektet, så er der helt sikkert mange nye arbejdspladser på vej. Ikke alene hos os, men også til alle vores kollegaer i branchen og underleverandørkæden her i Esbjerg, siger Lars Yde Sørensen.