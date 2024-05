Det var dog ikke et krav, at man skulle være borgmester i en millionby. Med til konferencen var også Esbjergborgmester Jesper Frost Rasmussen (V).



Det oplyser Esbjerg Kommune i en pressemeddelelse.

Foruden borgmestertitlen er Jesper Frost Rasmussen også præsident for WECP - verdens energibyer - og det var i forbindelse med et årsmøde her, at invitation til at deltage i Pave Frans' klimakonference kom.