- Jeg håber, der kommer endnu mere fokus på de eksportmuligheder, der er for danske virksomheder på dette felt. For hele verden står over for udfordringer, som vi måske har løsningerne på i Esbjerg, siger han på sin facebookside.



De globale ambitioner inden for havvind overalt i verden er at løfte kapaciteten fra 57 GW i 2021 til 380 GW i 2030 og 2.000 GW i 2050.